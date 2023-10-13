Çelikhan'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Yerel Haberler
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Filistin'de hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Filistin'de hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek isteyen Çelikhanlılar, 15 Temmuz Camisinde kıldıkları Cuma Namazı sonrası burada İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında Çelikhanlılar Filistin'de şehit düşen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına Çelikhan Kaymakamı Ali Rıza Altınöz'de katıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel