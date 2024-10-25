Çelikhan'da Çiftçilere Fiğ Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çelikhan ilçesinde çiftçilere fiğ tohumu dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Valiliği ile Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'Fiğ ekimi ile Çelikhan'da hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvancılığa teşvik projesi' hayata geçirildi.

Proje kapsamında Çelikhan İlçesinde 14 ton fiğ tohumu 220 çiftçiye tek tek dağıtıldı. Yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi katkı payıyla tohumlar çiftçilere teslim edildi. Hayvancılığın geliştirilmesi çerçevesinde projelerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN