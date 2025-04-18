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Celalettin Kesikbaş: Gençlerin Kendi Yolunu Çizmesi Önemli

Celalettin Kesikbaş: Gençlerin Kendi Yolunu Çizmesi Önemli
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, kariyer günlerinde lise öğrencilerine önemli mesajlar verdi. Meslek liselerinin fırsatlar sunduğunu vurgulayan Kesikbaş, gençleri farklı eğitim programları ile kendilerini geliştirmeye teşvik etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sivrihisar Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

"Önemli olan kendi yolunuzu çizmek"

Konuşmasında öncelikle kendini tanımanın önemine dikkat çeken Kesikbaş, "Ne yapmak istediğinizi anlamadan bir yola çıkmak sizi yanlış bir noktaya götürebilir. Hangi alanda mutlu ve başarılı olabileceğinizi sorgulamak, sağlam bir kariyerin ilk adımıdır. Bugün üretim sadece fabrikayla sınırlı değil; fikir üretmek, sanat eseri ortaya koymak ya da sosyal katkı sunmak da üretimdir. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve bu yolda gelişim için çaba göstermek" şeklinde konuştu.

"Meslek liseleri ciddi bir fırsattır"

Konuşmasının bir bölümünde meslek liselerinin önemine de değinen Kesikbaş, "Sanayi ve üretim altyapımızın güçlenmesi için nitelikli teknik insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada meslek liseleri çok kıymetli. Gençlerin meslek liselerini bir alternatif değil, güçlü bir kariyer yolu olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü bugün birçok meslek lisesi mezunu, teknolojiyi iyi kullanan, sahada aranan kişiler haline geldi. Üretimin içinde yer almak isteyen gençler için meslek liseleri ciddi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

"Gençler kendilerini sadece okul müfredatıyla değil, farklı eğitim programlarıyla da donatmalılar"

Küresel ölçekte değişen iş gücü dinamiklerine de dikkat çeken Kesikbaş, klasik diplomaların artık tek başına yeterli olmadığını belirtti. "Bugün iş dünyasında yetkinlikler, sosyal beceriler ve katıldığınız sertifika programları daha çok ön planda. Gençler olarak kendinizi sadece okul müfredatıyla değil, farklı eğitim programlarıyla da donatmalısınız" diyerek gençleri sürekli öğrenmeye teşvik etti.

Gençler cesur, üretken ve vizyoner bireyler olarak yetişmeli

Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen ve sorularını yanıtlayan Kesikbaş, gençlerin cesur, üretken ve vizyoner bireyler olarak yetişmesinin hem kendi gelecekleri hem de ülke kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek sözlerini tamamladı.

Başkan Kesikbaş, programın gerçekleşmesine katkı sunan Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kalır'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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