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Celal Amca'nın Kar Sevinci

Celal Amca'nın Kar Sevinci
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Balıkesir'de 70 yaşındaki Celal Amca, ilk kez yağan kar ile köy meydanında oyun havası eşliğinde çiftetelli oynayıp karın keyfini çıkardı. Sakinlerin şaşkın bakışları arasında karların içine kendini bırakarak kutlama yaptı.

Balıkesir'de köyde yaşayan 70 yaşındaki Celal Amca, ilk kez yağan kar ile adeta hasret giderdi. Arabasından oyun havası açan Celal Amca, önce çiftetelli oynadı sonra kendini karların içine bıraktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Derecikören köyünde yaşayan 70 yaşındaki Celal Kırtay, uzun zaman sonra ilk kez yağan kar için adeta kutlama yaptı. Köyün meydanında arabasını çalıştırıp oyun havası açan Celal Amca, yağan karı bir süre çiftetelli oynayarak kutladı. Köy sakinlerinin şaşkın bakışları arasında oyununa devam eden yaşlı vatandaş, daha sonra kendini yerde biriken karların içine bıraktı. Köy sakinleri ise Celal Amca'nın o anlarını saniye saniye kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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