Çekya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Çekya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Çekya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nin düzenlediği törenle kutlandı. Düzenlene törene, çok sayıda yabancı diplomatın yanı sıra Çekya Savunma Bakanlığı'ndan Korgeneral Jan Kase de katıldı. Törende, Çekya Askeri Bandosunun çaldığı İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Büyük zaferin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Bu büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Törende Prag Büyükelçiliği'nde görev yapan Askeri Ateşe Yarbay Cem Tekin'in Albay rütbesine terfi etmesi sebebiyle de bir rütbe takma töreni düzenlendi. - PRAG