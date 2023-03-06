Çekül Vakfı Temsilcisi Hüseyin Çoban: Tarihi Bulak Köyünün Silueti, 12 Katlı İnşaatla Kapanacak

TUNAKAN YILDIRIM

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Bölge Temsilcisi Hüseyin Çoban, Karabük İl Genel Meclisi'nin yapımına izin verdiği 12 katlı konut binasının tarihi Bulak köyünün silüetini bozacağını söyledi.

ÇEKÜL Vakfı Bölge Temsilcisi Hüseyin Çoban, Karabük'ün Bulak köyünün Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) Mağarası'ndan başlayıp Karabük- Safranbolu yoluna kadar uzanan 7 kilometrelik parkurunda birçok şelale, gölet ve seyir tepesini içinde barındırdığını ve köyde koruma altında birçok yapı bulunduğunu belirtti. Çoban, şunları söyledi:

"Safranbolu ve Karabük için pek çok toprak vermiş, kendi topraklarından vazgeçmiş, Safranbolu, Safranbolu olarak kalabilsin, Beşbinevler Mahallesi'nde yeni bir şehir oluşsun diye bıraktığımız topraklar var. Bizim köyün ustaları, yapı ustaları. Hepsi Safranbolu'nun kuruluşunda, hatta Cumhuriyet'in kuruluşunda, Ankara'nın yapımında yer aldılar. Biz, buraları hem koruduk hem yaptık ama bu korumanın sonunda kendimizi koruma noktasına geldik maalesef.

"12 KATLI İNŞAT YERİNE ALÇAK YAPILAŞMAYA RAZIYIZ"

İnşaat yapılacak alanda alçak yapılaşmaya razıyız. Burada iki katlı, üç katlı evlerde insanlar yaşasınlar; biraz tarım alanı kalsın, bağlar bahçeler. Biliyorsunuz çavuş üzümü çok meşhur bizim buralarda. Bunlar kalsın istiyoruz. Karabük Beşbinevler Mahallesi'nin Bulak köyü ile sınır olduğu noktada 12 katlı bir yapıya Karabük İl Genel Meclisi onay vermiş. 12 katlı bir yapı, iki katı dolgunun altına gelen bir noktada. İş yeri ve konut alanı olarak yapılacak. Hemen yanında 4-5 katlı binalar var. Hemen alt noktamızda yer alan Beşbinevler Mahallesi'nde sadece 10 katlı, çukurda yer alan bir bina var, onu gerekçe göstermişler. Safranbolu'dan baktığınızda artık bizim köyümüz görünmeyecek. İnşaat yapılacak alanın hemen üst kısmında bir tümülüs var, içinde Roma mezarı çıktı. Bizim köyde onlarca ev koruma altında. Koruyoruz biz onları.

"BUNU KORUMAMIZ GEREKİYOR, TARIM ALANLARI GEREKİYOR"

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 'İnşaat izni verilen alan benim saham içinde değildir' diye bir cevap yazmış. Bunlar, hep kuralların kenarından dolaşmak. Senin korunan yapılarının yer aldığı alanın siluetini etkileyecek bu inşaat. Buradan Safranbolu'yu göremeyecek kimse. Burada 12 katlı bir yapılaşma olur mu? Safranbolu, Bulak gibi alanların yapılaşması özel bir yapılaşma. Bunu korumamız gerekiyor. Tarım alanları gerekiyor, tarım alanı kalsın. Alçak yapılaşmaya zaten izin var ama bu çok anlamsız bir şey."