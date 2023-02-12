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Çekmeköylü kadınlardan deprem bölgesi için büyük işbirliği

Yerel Haberler

Çekmeköylü kadınlardan deprem bölgesi için büyük işbirliği

Çekmeköylü kadınlar güçlerini birleştirdi.

Çekmeköylü kadınlar güçlerini birleştirdi. Kültür merkezleri ve okullarda, sınıfları dolduran kadınlar deprem bölgesi için her gün yüzlerce ürün imal ediyor.

Çekmeköy Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi'ne devam eden kursiyerler, deprem bölgesindeki afetzedeler için kıyafet üretimi yapıyor. Tekstil firmalarının kumaş desteği ile kurs binalarında başlayan bu dayanışma büyüyerek devam ediyor. Çekmeköy Kaymakamlığı'nın da destek verdiği çalışmalar için ilçedeki meslek lisesi sınıfları da üretime katılmak isteyen Çekmeköylü kadınlara açıldı. Anne şefkati ile üretilen, battaniye, iç çamaşırı, çocuk eşofman takımları, mont, eşofman altı, sweatshirt, triko takımlar, Çekmeköy Belediyesi'nin yardım tırları ile deprem bölgesine gönderiliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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