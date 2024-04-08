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Çekmeköy'de İnşaat Kazısı Sırasında Yan Binanın İstinat Duvarı Çöktü

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İstanbul Çekmeköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. Mahalleli, binanın çökme tehlikesi nedeniyle yaşanan soruna çözüm bekliyor.

5 Nisan Cuma günü Çekmeköy Sultançiftliği Dilhan Sokak'ta iddiaya göre bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. Mahalle sakinleri, kazı çalışmasının önlem alınmadan gerçekleştirildiğini belirttiler. Söz konusu binanın çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını, bu yüzden de bina sakinlerinin uyuyamadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm beklediklerini söylediler.

Mahalle sakinlerinden Kadir Öztürk, "Dün akşam buraya kepçe indi. Sabah kalktığımda burayı kazdılar. Buraya hiçbir önlem alınmadı. Kazdıktan sonra biz bir şey olmayacağını zannettik. Gece yattık, bir anda çökme oldu. Bu binanın altı boş. Her an çökme riski var. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz" dedi.

"Binada çökme riski var"

Kazı çalışmasının yan tarafında bulunan binada çökme riski olduğunu belirten Emre Gölve de, "Burada bir kazı çalışması oldu önlem alınmadan. Buradaki binada şu anda çökme riski var. Dolayısıyla kimse uyuyamıyor. Buradaki hatanın giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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