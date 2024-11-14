Çekmeceye Giren Yılan Paniğe Neden Oldu
Hatay'da bir ailenin eşyalarının bulunduğu çekmecede yılanla karşılaşması paniğe yol açtı. Aile, yılanı doğaya bırakmak için çekmeceyi dışarı çıkardı.
Çekmeceye giren yılan paniğe neden oldu
HATAY - Hatay'da vatandaşların eşyalarının bulunduğu çekmeceye giren yılan paniğe neden oldu.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan aile eşyalarının bulunduğu çekmecenin içinde yılanla karşılaştı. Durum üzerine panik yaşayan aile çekmeceyi dışarı çıkartarak yılanı doğaya bıraktı. Aile bireylerinin panik yaşadığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.