Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekirdek çöplerini yere atan vatandaşın savunması pes dedirtti

Yerel Haberler

Çekirdek çöplerini yere atan vatandaşın savunması pes dedirtti

Karabük'te parkta oturan bir kişinin yediği çekirdek çöplerini yere atması sonrası kendisini uyaran görevliye "Maaş alıyorsunuz" diye karşılık vermesi pes dedirtti.

Karabük'te parkta oturan bir kişinin yediği çekirdek çöplerini yere atması sonrası kendisini uyaran görevliye "Maaş alıyorsunuz" diye karşılık vermesi pes dedirtti.

Olay, Taşkesti Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkında meydana geldi. Bir vatandaş yediği çekirdeklerin çöplerini yere atınca temizlik personeli tarafından uyarıldı. Uyarıya rağmen çöplerini yere atmaya devam eden vatandaş ile personel arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında vatandaşın temizlik görevlisine "Maaş alıyorsunuz" diyerek karşılık vermesi pes dedirtirken diğer görevliler de söyleminin yanlış olduğunu belirtti.

Duruma tepki gösteren temizlik görevlisi ise "Yaşına hürmet ediyoruz ama yaptığın ayıp. Biz temizlikçiymişiz, o çekirdek atacakmış biz temizleyecekmişiz sürekli. Biz zaten temizliğimizi yapıyoruz. Uyarmamıza rağmen hala bize dayılanıyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title