Çekirdek çöplerini yere atan vatandaşın savunması pes dedirtti

Karabük'te parkta oturan bir kişinin yediği çekirdek çöplerini yere atması sonrası kendisini uyaran görevliye "Maaş alıyorsunuz" diye karşılık vermesi pes dedirtti.

Karabük'te parkta oturan bir kişinin yediği çekirdek çöplerini yere atması sonrası kendisini uyaran görevliye "Maaş alıyorsunuz" diye karşılık vermesi pes dedirtti.

Olay, Taşkesti Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkında meydana geldi. Bir vatandaş yediği çekirdeklerin çöplerini yere atınca temizlik personeli tarafından uyarıldı. Uyarıya rağmen çöplerini yere atmaya devam eden vatandaş ile personel arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında vatandaşın temizlik görevlisine "Maaş alıyorsunuz" diyerek karşılık vermesi pes dedirtirken diğer görevliler de söyleminin yanlış olduğunu belirtti.

Duruma tepki gösteren temizlik görevlisi ise "Yaşına hürmet ediyoruz ama yaptığın ayıp. Biz temizlikçiymişiz, o çekirdek atacakmış biz temizleyecekmişiz sürekli. Biz zaten temizliğimizi yapıyoruz. Uyarmamıza rağmen hala bize dayılanıyor" dedi. - KARABÜK