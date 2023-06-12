Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çekilişte kazandılar Melen'de kürek çektiler

Çekilişte kazandılar Melen'de kürek çektiler

Yerel Haberler

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen rafting çekilişini kazanan talihliler Melen Çayında kürek çektiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen rafting çekilişini kazanan talihliler Melen Çayında kürek çektiler.

Geçtiğimiz hafta Düzce Belediyesinin düzenlediği rafting çekilişini kazanan gençler unutulmaz bir gün geçirdik. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün organizasyonuyla, talihliler Cumayeri Melen Çayında hem spor yaptı, hem doyasıya eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Düzce Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title