Çekilişte kazandılar Melen'de kürek çektiler

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen rafting çekilişini kazanan talihliler Melen Çayında kürek çektiler.

Geçtiğimiz hafta Düzce Belediyesinin düzenlediği rafting çekilişini kazanan gençler unutulmaz bir gün geçirdik. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün organizasyonuyla, talihliler Cumayeri Melen Çayında hem spor yaptı, hem doyasıya eğlendi. - DÜZCE