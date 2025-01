Çekici Üzerinde Masa Sandalye İle Şehir Turu Dikkat Çekti

Hatay'da çekici üzerine masa ve sandalye koyarak şehri gezen araç kurtarıcısı Cemil Mailoğlu ile arkadaşlarının ilginç anları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yaptıkları davranışla yüzleri gülümseten Mailoğlu, can sıkıntısından dolayı böyle bir davranışta bulunduklarını söyledi.

Altınözü ilçesinde yaşayan Cemil Mailoğlu, yıllardan beri araç kurtarıcılığı yaparak geçimini sağlıyor. Araç kurtarıcısı olan Mailoğlu, görenlerin ilgisini çeken bir davranışta bulunarak çekici üzerine masa ve sandalye koyarak şehir turuna çıktı. Seyir halindeyken sandalyede oturarak, masa üzerinde sohbet eden Mailolu ve arkadaşlarının o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Grubun can sıkıntısından yaptığı davranış izleyenleri gülümsetirken Mailoğlu, bir dahaki sefere çekici üzerinde okey oynayacaklarını söyledi.

"Deprem bölgesindeki insanları güldürmek ve tebessüm olsun diye yaptık"

Canlarının sıkıldığı için arkadaşlarıyla birlikte çekicinin üzerine masa ve sandalye koyarak şehir turuna çıktıklarını ifade eden Cemil Mailoğlu, "Oto kurtarıcısıyım, can sıkıntısından yaptık. Canımız sıkıldığı için arkadaşlarla böyle bir şey yaptık. Milletin tepkilerini merak ettik. İnsanlar bizi görünce gülüyorlar. Ben insanların ne dediğini umursamıyorum. Canımız sıkılınca ve iş olmayınca böyle şeyler yapıyoruz. Her zaman oturarak zaman geçmiyor. Her zaman bir kafeye gittiğimiz için bu defa değişiklik olsun diye yaptık. Bir dahaki aktivitemiz çekici üzerinde okey oynamak olacak. Deprem zamanında çoğu insanlarımız ve ailelerimizden insanları kaybettik. Deprem bölgesindeki insanları güldürmek ve tebessüm olsun diye yaptık" dedi.

"Kuzenlerle oturuyorduk, gidecek bir kafe de yoktu ve birden masayı çekicinin üzerine koyalım dedik"

Çekiciye masa ve sandalyeleri koyarak arkadaşları şehirde tur atan Ömer Faruk Mailoğlu, "Depremden dolayı dışarıya çıkamadık, burada da aktivite yeri yok ve canımız sıkıldığından dolayı yaptık. Kuzenlerle oturuyorduk ve gidecek bir kafe de yoktu. Birden masayı çekicinin üzerine koyalım dedik. Çekicinin üzerine koyduk ve parka doğru gittik. Parka doğru giderken insanların ilgisini ve tepkilerini çektik. Depremden dolayı buradaki insanların gülmeye ihtiyaçları var. İnsanlar bize tepkilerini gülerek veriyordu. Herkes gülüyordu. Geçen gün video çekip sosyal medyaya atmıştık ve gündem oldu. 5 yaşındaki kız bizi gösteriyordu. Bir sonraki aktivitemiz çekici üzerinde okey oynamak olacak. İyi şeyler olacak. Çekici üzerinde unutulmaz anlarımız oluyor. Herkesin tepkileri bizim üzerimizde oluyor. Olumsuz tepki verenleri de umursamıyoruz ve takmıyoruz. Keyfimiz gıcır gıcır oldu. Masa ve sandalyeler sabit değil ve o şekilde dolanıyoruz. Bu şekilde mutluyuz ve huzurluyuz" ifadelerini kullandı. - HATAY