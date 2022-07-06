Çekezköy Belesiyesi'nin Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerinde Bayram Hareketliliği

Çerkezköy Belediyesi'nin Pınarça Yolu üzerinde kurduğu Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yeri'nde bayram hareketliliği artarak devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını rahatça almaları ve kesimini yapabilmeleri için Çerkezköy Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan Pınarça Yolu üzerindeki Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yeri'nde hareketlilik sürüyor.

Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kurbanlık hayvan satan esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık. Bayram boyunca hijyen kurallarına uygun olan kesim yerimizde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kurban Satış ve Kesim Yerimiz vatandaşlarımızın ve esnafımızın su, tuvalet, otopark ve mescit gibi ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir" diye konuştu.

Çerkezköy Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yeri'nde 60'a yakın esnafın kurbanlık hayvan satışı yaptığını sözlerine ekleyen Başkan Akay, "Bu vesile ile şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar; kazasız, belasız, sağlıklı ve sevdikleri ile huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim" dedi.

ANKA / Yerel