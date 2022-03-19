Çekdemir ailesinin acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekdemir ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çekdemir ailesinin acı günü

Afyonkarahisarlı gazeteciler Muhsin ve Muhittin Çekdemir kardeşlerin vefat eden babaları düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisarlı gazeteciler Muhsin ve Muhittin Çekdemir kardeşlerin vefat eden babaları düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Çekdemir kardeşlerin babası Ali Çekdemir yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. Çekdemir için kent merkezindeki Paşa Cami'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt, AGC yönetim kurulu üyeleri, Çekdemir ailesinin yakınları ve gazeteciler katıldı. Çekdemir kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Çekdemir ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Cenaze, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title