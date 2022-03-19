Çekdemir ailesinin acı günü

Afyonkarahisarlı gazeteciler Muhsin ve Muhittin Çekdemir kardeşlerin vefat eden babaları düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Çekdemir kardeşlerin babası Ali Çekdemir yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. Çekdemir için kent merkezindeki Paşa Cami'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt, AGC yönetim kurulu üyeleri, Çekdemir ailesinin yakınları ve gazeteciler katıldı. Çekdemir kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel