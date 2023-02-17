Çek arama kurtarma ekipleri çiçeklerle karşılandı

Çekya arama kurtarma ekipleri Adıyaman'daki çalışmalarını tamamlayarak ülkeye geri döndü. Çek ekibi, Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Prag Türk Büyükelçisi Egemen Bağış ve Çekya'da yaşayan çok sayıdaki Türk tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen 71 kişi ve 8 arama köpeğinden oluşan Çek arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonu ile 10 gün boyunca Adıyaman'da çalıştıktan sonra görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndü. Adıyaman'dan direkt Prag'a gelen ekipler Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Prag Türk Büyükelçisi Egemen Bağış ve Çekya'da yaşayan çok sayıdaki Türk tarafından çiçeklerle karşılandı. Çekya arama kurtarma ekibi Adıyaman'da geçirdiği 10 gün boyunca hayatını kaybeden 78 vatandaşımızı enkaz altından çıkarırken iki depremzedeye canlı olarak ulaştı. Ekipte yer alan eğitimli köpeklerden biri ise başka bir ekibe bir kişinin kurtarılması çalışmalarında katkıda bulundu.

"Türkiye'ye yardıma gitme kararı veren ilk ülkelerden olduk"

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan ekiple gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu ekiple gurur duyuyorum. Ülkemizi çok iyi temsil ettiler. Çok hızlı yardım ettiler. Ülkemle de gururluyum çünkü Türkiye'ye yardıma gitme kararı veren ilk ülkelerden olduk. Büyük trajedi yaşandı, ülkeniz için, insanlar için en iyisinin olmasını diliyorum. Türkiye'de depremden etkilenen yerlerin hızla tekrar inşa edilmesini temenni ediyorum. Ülkeniz için bunun son trajedi olmasını diliyorum. Size yardımcı olabildiğimiz için mutluyum. Size söz verebilirim ki biz sizin her zaman dostunuz olacağız ve size yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çek arama kurtarma ekibini karşılayan Prag Türk Büyükelçisi Egemen Bağış ise deprem sabahı tüm büyükelçiklere gelen talimat sonrasında Çek makamlarından arama kurtarma ekibi talep ettiklerini belirterek Çek ekibinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bağış "Çekler bu süreçte büyük bir dostluk, büyük bir dayanışma ve büyük bir hassasiyet gösterdiler. Çek halkına da Çek devletine de müteşekkiriz" dedi.

Çek arama kurtarma ekibi ile gönüllü olarak Prag'dan Adıyaman'a giden Egemen Civan isimli Türk vatandaşı ise Çek ekibinin Adıyaman halkı tarafından çok sıcak karşılandığını belirterek, "Bunu söylemek zor ama cenaze sahibi aileler bile kendi binalarında Çek ekibinin çalışmasını istediler. Kültürümüze, dini değerlerimize saygı duyarak çalıştılar" dedi. - PRAG