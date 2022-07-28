Cebir'de yol genişletme ve yeni park çalışması

Talas Belediyesi ekipleri ilçenin kırsal mahallelerinden Cebir'de yol genişletme ve yeni park alanı yapımı çalışması başlattı. Mahalleye giriş yolunun 20 metre genişliğe ulaşması planlanan çalışmayla ayrıca hem ferah görüntü oluşacak hem de mahalle yeni bir parka kavuşacak.

Cebir Mahallesinin girişindeki köprünün genişletilmesi ile başlayan çalışmaların ardından ekipler yol düzenleme ve dolgu çalışması yaparak, hem mahalle girişini genişletiyor hem de ıslah edilen dere kanalı çevresinde kalan bölgede park alanı oluşturuyor. Daha önce Talas Belediyesi-Devlet Su İşleri işbirliğiyle mahalle içindeki 2 kilometrelik dere ıslah edilerek, dere etrafında beton kanallar ve korkulukları yapılmıştı. Şimdi ise kanal ıslahının tamamlanmasının ardından mahalle girişindeki alan doldurularak park oluşturuluyor.

YOL GENİŞLİĞİ 20 METRE OLACAK

Yapılan çalışmayla mahalle girişindeki 8 metrelik yol ise genişletilerek 20 metreye çıkarılıyor. Ekskavatör, kepçe, greyder, kamyon ve diğer iş makinalarıyla yapılan çalışma ile hem mahalleye ferah bir giriş sağlanacak hem de hizmete giren sosyal tesise geniş bir alan kazandırılmış olacak.

Cebir sakinleri bu çalışmanın yanı sıra arazi yollarında yapılan dolgu, genişletme ve benzeri çalışmalar için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ