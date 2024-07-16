ÇAYKUR, günlük alım kotasını 25 kiloya düşürdü

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) – ÇAYKUR, günlük 30 kilo alım kotasını 25 kiloya düşürdüğünü duyurdu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), iki gün önce çay üreticilerine 'çay satmak için acele etmeyin' diyerek günlük 50 kilo olan alım kotasını 30 kiloya düşürdüğünü açıklamıştı. ÇAYKUR bu kez de günlük alım kotasını 25 kiloya düşürdüğünü duyurdu.

Çaykur, dün akşam saatlerinde çay üreticilerine, "Değerli üreticimiz yaş çay alımlarımız 16.07.2024 Salı günü (Bugün) itibarıyla dekara 25 kilogram üzerinden yapılacaktır" mesajı gönderdi.