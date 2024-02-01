Çaykur'da Çalışan Mevsimlik İşçiler Kadro Talebiyle Eylem Yaptı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler, kadro talebiyle Rize'de bulunan ÇAYKUR binası önünde eylem yaptı. Bir işçi, "Kendimi ayı gibi hissediyorum. 6 ay çalış, 6 ay uyu. Kimse kusura bakmasın ÇAYKUR işçisi ayılar gibi 6 ay çalış, 6 ay uyu" dedi. Bir başka işçi, "Kira ve faturalar 12 ay. Ben devlete 6 ay kira vermiyorum. Elektriğim 12 ay, doğal gaz 12 ay, su 12 ay fatura oluyor. Kiralar 6 aya insin biz de 6 aya razı gelelim. Biz çalışmadan beş kuruş istemiyoruz, 12 ay çalışmak istiyoruz" dedi.

ÇAYKUR'da 6 ay mevsimlik olarak çalışan işçiler dün Rize'de bulunan ÇAYKUR binası önünde bir araya gelerek kadro talebiyle eylem yaptı. İşçiler adına konuşan Arhavi Çay Fabrikası çalışanı Hanefi Çiçek, şunları söyledi:

"ÇALIŞTIĞIMIZ SÜRELERDE GEÇMİŞ BORÇLARIMIZI ÖDÜYORUZ"

"Ülkemizin ağırlaşan ekonomik koşullarında bu sürelere çalışmak hiçbir ihtiyacımızı karşılayamaz olmuştur. Geçtiğimiz yıl Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgi'nin geçici işçilik sorununu çözeceğiz demesine rağmen bazı kurumlarda geçici işçi arkadaşlarımız kadro almış ama kurumumuz çalışanları bu düzenden faydalanamamıştır. ÇAYKUR kalabalık kadrolu personel çalıştığı sürelerde hep kar açıklamıştır. Dolayısıyla bizler mali nedenlerle kadro talebimizin kabul edilme işini asla kabul etmiyoruz. Senenin 6 ayı tamamen boş kalıyoruz Bu süre içinde ev kiramız, faturalarımız, çocuklarımızın okul masrafları ve bir sürü ihtiyacımızı karşılamamız imkansız hale gelmektedir. Çalışmadığımız dönemde borçlarımız birikiyor, sürekli borçlanıyor, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çalıştığımız sürelerde de bu geçmiş dönemki borçlarımızı ödemek için çalışıyoruz ve maalesef bu borçları da ödeyemiyoruz. Arkadaşlar aldığımız maaşın önemli bir bölümü vergiye gitmektedir. Bütün bu sorunlara ÇAYKUR'da yetkili olan Öz Gıda İş sendikası kayıtsız kalmış, kadro taleplerimizi dile getirmeyi başaramamıştır. Bu sebeple ÇAYKUR'da çalışan geçici işçi arkadaşlar olarak kadro talebimizi en yüksek sesle yineliyoruz. İnanıyoruz ki ÇAYKUR işçilerinin bu haklı talebi karşılıksız kalmayacaktır."

"İŞÇİNİN SIRTINDAN ALDIĞINIZ PARA SİZE HARAM ZIKKIM OLSUN"

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Belediye Başkan Adayı ve eski ÇAYKUR çalışanı Köksal Toptan şunları söyledi:

"Sizlerin adına hem siyasi temsilcilere hem sendika temsilcilerine seslenmek istiyorum; siyasi temsilcilerin bundan bir yıl önce, iki yıl önce sizlere kadro sözü verdiğini iyi biliyorum. Çalışma Bakanlığı'nı ziyaret ettiler, fotoğraf çektirdiler, kadro çalışması başladı diye bütün sosyal medyada paylaştılar. Size söz verdiler ama görüyorum ki seçim geçti hiçbir sözlerini tutmadılar. Şimdi sizin adınıza onlara söz veriyorum; bu evlatlarımızın, bu işçi kardeşlerimizin haklarını verdiğiniz sözleri tutmanızı, yerine getirmenizi istiyorum. İl Başkanı seçimden önce beyanat verdi iyi hatırlıyorum. 'En azından sigortalarını iyileştirmeye çalışacağız' dediler. Hani bir yıl geçti verdiğiniz sözün arkasında niye duruyorsunuz? Şimdi bu Öz Gıda İş Sendikası'na sesleniyorum; işçi kardeşimin sırtından 200 milyona yakın parayla alıyorsun, Avrupalıları geziyorsun, Afrikalıları geziyorsun. Sen neredesin? 5 yılda 6 yılda sizin sırtınızdan eski parayla 500 trilyona yakın para aldı, aidat aldı. Ankara'ya genel merkeze verdiler bir misafirhane dahi size yapamadılar, Rize'ye yapamadılar. Bir lokal dahi size yapamadılar. 500 trilyonun hesabını gelip bu Rizeliye vereceksiniz, bu işçiye vermek zorundasınız. İşçinin sırtından aidat alan sendikacılar bu para size haram olsun, zıkkım olsun."

"KENDİ GELECEĞİNİZİ BAŞKALARINA İHALE ETMEYİN"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak 2 yıldır kadro sorununuzu sürekli gündeme taşıdık bunu ulusal basına taşıdık, Türkiye'nin gündemine taşıdık. Bu konuda da milletvekilimiz sürekli Meclis'te söz alıp bu konuyu gündeme getiriyor. Bizler de Rize'nin meydanlarında tüm ilçelerinde sizlerin en insani hakkınız olan kadro sorununun çözülmesini dile getirdik. Dedik ki; sizler bu insanlara kadro vermeyerek aynı zamanda bu insanları 6 ay da işsizliğe mahkum ediyorsunuz. Bu Anayasa'nın insanlara çalışanlara verdiği en temel hak çalışma hakkını, çalışma hakkını, çalışma hürriyetini engelliyorsunuz. Bu işin çözümü sizin örgütlü mücadelenizdedir. Bu işin çözümü kendi geleceğinizi başkalarına ihale etmemekten geçer. Direneceksiniz, mücadele edeceksiniz, hakkınızı arayacaksınız yılmadan devam edeceksiniz. Bizler de sizin bu mücadelenizde dün olduğu gibi bugün de olduğu gibi yarın da sizlerle hep birlikte olacağız. ÇAYKUR'da kadrosuz çalışan tüm işçilerimizin kadro hakkı almalarını hep birlikte sağlayacağız."

"YILLARDIR ZULUM ÇEKİYORUZ YETER ARTIK"

Bir işçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere söz verdi ne dedi; 'mevsimlik işçi kardeşlerim 9 ay 29 gün çalışacak' dedi. Biz 180 gün çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı verdiğiniz sözde durun. Biz 6 ay maaşla nasıl geçineceğiz? Bizim çoluk çocuğumuz var, okulları var. Biz bununla nasıl geçindireceğiz? Cumhurbaşkanımızın duymasını istiyoruz" dedi.

Bir kadın işçi, "Bu çocuğun hakkını yiyenler utanmıyor mu? Kendi çocukları yok mu? Kapıcılık yaparak, boya yaparak inşaatlarda çalışarak bu çocuklarını bakıyorlar. Kanser hastası hastaları var. Kime gidecekler bunlar yeter ya yıllardır bu insanlar zulüm çekiyor. Görmüyorlar mı kendileri orada maaş alıyorlar. Ne olacak? Şu çocuk ne olacak geleceğinden korkuyoruz. Yeter artık hakkımızı versinler" diye konuştu.

Bir başka işçi, "Meclis lokantasında karnını 10 liraya doyuranlar şimdi neredeler? Sesleniyorum buradan; kadro hakkımız, söke söke alırız" dedi.

"OYLARI ALDINIZ DEFOLUP GİTTİNİZ"

İşçi kadın, "Biz 6 ay çalışamıyoruz. İş hakkımızı askıya alıyorlar, çalışıyor gözüküyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz 3- 4 aylığına bizi işe almıyorlar" dedi.

Bir başka işçi ise "Ekmek istiyorum kadro madro değil ekmek. Çocuğuma 6 ay tok bir hayat yaşatıp diğer 6 ayı aç geçiriyoruz bunu duysun yetkililer. 6 ay yiyip 6 ay aç duran bir toplum var mıdır? Ben kadro değil, ekmek istiyorum ekmek. 8 sene var emekliliğime, vücudum sağlığım el vermez. Parası olan emekli oldu ben olamıyorum. Ben ne zaman emekli olacağım? 6 ay çalışmakla yetmiyor bize. Allah'ınızdan bulun. Seçimlerden önce 'çalışıyoruz, uğraşıyoruz' dediniz. Hani nerede? Oyları aldınız defolup gittiniz. Kendimi ayı gibi hissediyorum. 6 ay çalış, 6 ay uyu. Kimse kusura bakmasın ÇAYKUR işçisi ayılar gibi 6 ay çalış, 6 ay uyu" ifadelerini kullandı.

Bir başka kadın işçi ise "Kira ve faturalar 12 ay. Ben devlete 6 ay kira vermiyorum. Elektriğim 12 ay, doğal gaz 12 ay, su 12 ay fatura oluyor. Kiralar 6 aya insin biz de 6 aya razı gelelim. Taşeron çalışıyor ÇAYKUR'da, kömür üretiliyor çay çöpünden ama ÇAYKUR işçisi bundan faydalanamıyor. Biz çalışmadan beş kuruş istemiyoruz, 12 ay çalışmak istiyoruz" dedi.

"YAŞAMAK BİZİM İÇİN 6 AYDAN MI İBARET?"

17 yıldır kadrosuz çalıştığını söyleyen bir kadın işçi ise şunları söyledi:

"8 yaşındaki oğlum bile neyin ne olduğunun şu an farkında. Ben 2007 girişliyim ve aslen Denizliliyim. Ben buraya gelip Çay Eksperliği Meslek Yüksekokulu'nda çay eksperliği bölümünü okudum. Tam 17 yıldır 4 ayla başlayıp 6 aya çıkardılar ve senenin 6 ayı çalışıp geri kalan 6 ay bizi hiç düşünmeyen bir kurumun işçileriyiz. Benden öncekilere nasıl kadro verildiyse bu kadro bizim de hakkımızdır. Demek ki veriliyor demek ki verilebiliyor. ya bu ülkede yaşamak bizim için 6 aydan mı ibaret geri kalan 6 ay biz ne yiyip ne içeceğiz? Benim sadece eşimin maaşıyla geçiniyoruz. Ev taksitim var çocuklarımın okul masrafları var. Bunlar oluyorsa oradan bakacaklara gelip insinler aşağıya yapabiliyorsa onlar yapsın. Bende bu iktidardaki partiye oy verdim yıllarca vaatlerde bulundular. Sendika da aynı şekilde ama hiçbir şekilde verilen sözleri yerine getirmiyorlar. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız ya biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Hangi ülkede böyle bir şey var 6 ay çalışıp 6 ay yatmak?"