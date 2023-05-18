Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gençlik ve Spor Festivali 19-21 Mayıs tarihlerinde Çayırova Stadyumu'nda yapılacak.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gençlik ve Spor Festivali 19-21 Mayıs tarihlerinde Çayırova Stadyumu'nda yapılacak. 13 farklı branşta spor etkinliği ve konserlerin olacağı festivalde Çayırova spora ve eğlenceye doyacak.

Çayırova Belediyesi Gençlik ve Spor Festivali düzenleniyor. Çayırova Stadyumunda 3 gün sürecek etkinlikte bir birinden ünlü sanatçılar da sahne alacak. 3. Gençlik ve Spor Festivali'nde 13 farklı spor alanı olacak. Son hazırlıkların yapıldığı festivalde herkese hitap edecek spor alanları yer alacak. 19 Mayıs Cuma günü Çayırova Stadyumu'nunda yapılacak açılışla başlayacak festivalde dart, körling, mini golf, ok, masa tenisi, voleybol, ayak tenisi, satranç, badminton, şut çekme alanı, oyun grupları ve basketbol alanları yer alacak. İlk gün saat 21.00'de gençlerin sevdiği sanatçı Tefo ve Seko sahne alacak. - KOCAELİ