Çayırova Gençlik Merkezi'nde Öğrenciler Sınav Stresini Atıyor

Sınav stresini atmak isteyen öğrenciler, Çayırova Gençlik Merkezi'ne giderek keyifli vakit geçiriyor.

Çayırova Gençlik Merkezi, yaz aylarında ilçedeki gençlerin uğrak merkezi olmaya devam ediyor. Oyun odası, satranç salonu, ders çalışma ve dinlenme alanları, mini basketbol sahası ile birçok avantajıyla gençlerin eğlence merkezi olan Çayırova Gençlik Merkezi'nde yaz ayları daha eğlenceli geçiyor. Son olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde sınava hazırlık sürecinde olan gençleri ağırlayan Çayırova Gençlik Merkezi'nde öğrenciler keyifli vakit geçirerek, sınav stresini biraz olsun attı. Öğrenciler; oyun salonu, satranç odası, masa tenisi odası ve basketbol sahasında arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin keyfine varırken, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Öğrenciler, sınav hazırlık sürecinde stres atmak için bu tarz merkezlerin kendileri için çok faydalı olduğunu belirtti. - KOCAELİ