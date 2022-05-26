Çayırova'da zabıta ekipleri marketleri denetledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayırova'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çayırova'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü yaptı. Ekipler hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek, market yetkililerine uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları, faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkları inceleyerek, gerekli uyarılarda bulundu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Market, Zabıta, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title