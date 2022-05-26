Çayırova'da zabıta ekipleri marketleri denetledi - Haberler

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü yaptı. Ekipler hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek, market yetkililerine uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları, faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkları inceleyerek, gerekli uyarılarda bulundu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel