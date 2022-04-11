Çayırova'da toplu sünnet şöleni düzenlenecek - Haberler

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Çayırova'da toplu sünnet şöleni düzenlenecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'da toplu sünnet şöleni düzenlenecek

Çayırova Belediyesi'nin 2 Temmuz'da düzenleyeceği ücretsiz toplu sünnet şöleninin kayıtları devam ediyor.

Çayırova Belediyesi'nin 2 Temmuz'da düzenleyeceği ücretsiz toplu sünnet şöleninin kayıtları devam ediyor.

Pandemi sebebiyle ara verilen toplu sünnet şöleni, bu yıl yeniden düzenlenecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kayıt yaptırabilecek. Alt yaş sınırı 6 ve üzeri olan sünnet kayıtları, 25 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Düzenlenecek sünnet şöleni ise 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pandemi, Yerel, Haberler

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