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Çayırova'da sünnet şöleni kayıtları başladı

Çayırova'da sünnet şöleni kayıtları başladı

Yerel Haberler

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni kayıtları başladı.

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni kayıtları başladı.

Çayırova Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettiriyor. 22 Mayıs'ta başlayan geleneksel toplu sünnet şöleni kayıtları 2 Haziran'da sona erecek. Düzenlenen organizasyonda çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptırabilecek. 2017 yılı mayıs ayı ve öncesi doğumlu çocukların başvuruları nüfus cüzdanı fotokopisi ile alınacak. Kayıtların tamamlanması ve sünnetlerin yapılmasından sonra belirlenecek tarihte sünnet şöleni gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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