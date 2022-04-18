Çayırova'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakit yardımı yapıyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Ekipler, Ramazan'ın ilk gününden bugüne kadar 4 bin aileye gıda kolisi dağıttı. Temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evine ulaştıran ekipler, aynı zamanda çölyak hastaları için de özel olarak glütensiz ürünlerden oluşan koliler hazırladı. Çayırova Belediyesi, Çayırova Kartla ihtiyaçlarını gideren 690 vatandaşın hesabına toplamda 284 bin TL para yükledi. Ayrıca vefa ekipleri, yemek yapamayan ihtiyaç sahibi 270 vatandaşın evine günlük sıcak yemek servisi yapıyor. 4 çeşitten oluşan yemek menüsü, haftanın 7 günü ekiplerce evlere teslim ediliyor. - KOCAELİ