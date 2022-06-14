Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu

Çayırova'da 3500 çocuğun katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 7'den 70'e herkesi eğlendirdi.

Çayırova'da 3500 çocuğun katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 7'den 70'e herkesi eğlendirdi.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Çayırova Belediyesi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlendi. Şenlikte, salon parkuru, fasulye torbası atma ve halat çekme bölümleri yer aldı. Organizasyonun finaline Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikte konuşma yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, "Amacımız bu tarz etkinliklerle örfümüzü, adetlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmaktır. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp çocuklarımızı bu alanda yetiştirmek görevimiz ancak çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmaması için gereken önlemleri de almalıyız. Bu ve buna benzer etkinlerimiz sürecek" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Çayırova gençlik Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title