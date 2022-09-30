Çayın 2 liraya satıldığı kafe, vatandaşlardan tam not aldı Yerel Haberler İzmit Belediyesi'nin tadilat çalışmalarını tamamladığı Gülümse Kafe Fevziye, vatandaşların hizmetine girdi. İzmit Belediyesi'nin tadilat çalışmalarını tamamladığı Gülümse Kafe Fevziye, vatandaşların hizmetine girdi. Geçtiğimiz aylarda özel işletme ile sözleşmesi sona eren Fevziye Çay Bahçesi'ni artık İzmit Belediyesi işletiyor Mekanda, son bir aydır elektrik tesisatları başta olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Fevziye Çay Bahçesi, yenilenen çehresiyle Gülümse Kafe Fevziye adı ile hizmete başladı. Çayın 2 liraya satıldığı Gülümse Kafe Fevziye, vatandaşlardan da tam not aldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İzmit Belediyesi Çay Yerel Haberler

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