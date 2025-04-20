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Çaycumasporlu Futbolcudan Statta Romantik Evlilik Teklifi

Çaycumasporlu Futbolcudan Statta Romantik Evlilik Teklifi
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Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor'da forma giyen Emre Durdu, maç sonrası statta kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Mutlu anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından olan Çaycumaspor'da forma giyen Emre Durdu isimli futbolcu, statta kız arkadaşı olan Nur Akkaya'ya evlilik teklifi etti. Yaşanan mutlu anlar ise kameraya yansıdı.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor Play-Off son maçında Terakkispor ile karşı karşıya geldi. Ancak rakip takım sahaya gelmeyince sahada sadece futbolcular ile teknik ekip yer aldı. Maç sonucunda Çaycumaspor karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanınca ev sahibi takımın futbolcuları ve teknik heyet şampiyonluğu bir arada kutladı.

Sahada futbolcular soyunma odasına gitmeden önce statta renkli görüntülerde oluştu. Çaycumaspor takımından olan Emre Durdu ve futbolcular Durdu'nun kız arkadaşı Nur Akkaya'ya yeşil sahada evlilik organizasyonunda bulundu. Emre Durdu, kız arkadaşı Nur Akkaya'ya diz çökerek yanında getirdiği yüzük ile evlilik teklifinde bulundu. Akkaya ise bu teklifi geri çevirmeyerek erkek arkadaşının yanıtına "Evet" diyerek kabul etti.

Bu sıradan tribünde bulunan taraftarlarda düzenlenen organizasyona da destek verdi. Hem şampiyonluğu hem de evlilik teklifini bir arada kutlayan futbolcular sonrasında stattan ayrıldılar. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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