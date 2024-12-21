Çaycuma Tios Cup Tenis Turnuvası Başladı

Zonguldak'ın il oluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çaycuma Tios Cup Tenis Turnuvası, 14 ilden 64 sporcunun katılımıyla başladı. Çaycuma'ya kazandırılan ulusal ve uluslararası standartlardaki yedi tenis kortunda gerçekleşen turnuva, dört gün sürecek.

Turnuva öncesinde, Kaymakam Adem Kaya'nın öncülüğünde sporculara ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, ilk olarak Çayır Köyü Mağarası'nı ziyaret ederek doğal güzelliklerin keyfini çıkardı. Ardından Tios Antik Kenti'ni gezen sporcular, bölgenin tarihi zenginlikleri hakkında bilgi aldı. Etkinlikler, Radar Tepe Nekropol alanında düzenlenen tanıtımlarla devam etti ve sporculara ilçenin arkeolojik ve kültürel mirası tanıtıldı.

Kaymakam Adem Kaya, turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda ilçenin tarihini ve kültürünü tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. - ZONGULDAK