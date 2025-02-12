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Çaycuma'da Tios Cup Büyükler Kış Kupası Tenis Turnuvası Başladı

Çaycuma'da Tios Cup Büyükler Kış Kupası Tenis Turnuvası Başladı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Tios Cup Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası, ulusal ve uluslararası standartlarda kortlarda gerçekleştiriliyor. Turnuvada 15 farklı şehirden çok sayıda sporcu mücadele ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Tios Cup Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi (2. Kategori) Tenis Turnuvası heyecanı başladı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen turnuva, Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortlarında gerçekleştiriliyor.

Ulusal ve uluslararası standartlara sahip yedi kortta oynanan turnuva, Çaycuma'da düzenlenen ilk ulusal düzeydeki tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyor. 15 farklı şehirden gelen sporcular, turnuvaya büyük ilgi gösterdi. Tekler kategorisinde 63 erkek ve 33 kadın, çiftler kategorisinde ise 30 erkek ve 18 kadın sporcu mücadele ediyor.

8 Şubat 2025'te eleme maçlarıyla başlayan turnuvada, ana tablo karşılaşmaları 11 Şubat 2025 itibarıyla başladı. Turnuva, 15 Şubat 2025'te oynanacak final maçlarıyla sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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