Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Çaycuma'da Tenis Yıldızlar Grup Maçları Gerçekleştirildi

Çaycuma'da Tenis Yıldızlar Grup Maçları Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Çaycuma'da 8-12 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Tenis Yıldızlar Grup Maçları, genç sporcuların performanslarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Zonguldak Çaycuma da, 8-12 Mart 2025 tarihleri arasında büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tenis Yıldızlar Grup Maçları, büyük bir çekişmeye sahne olurken, genç sporcular yeteneklerini sergileyerek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Turnuvaya 7 erkek ve 7 kız takımı olmak üzere toplam 45 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadele edilen karşılaşmaların ardından final maçlarıyla organizasyon sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve Baş Hakem Hayrullah Özcan tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Kaya, sporcuları tebrik ederek, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. Sporun disiplin ve başarıya ulaşmada önemli bir araç olduğunu belirten Kaya, geleceğin başarılı sporcularının bu tür organizasyonlardan çıkacağına inandığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tam 18 milyar dolar çöp oldu
img

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
img

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin'den dünyanın merakla beklediği soruya yanıt geldi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: Hakemler olmasa çok kırmızı kart çıkar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.