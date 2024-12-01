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Çaycuma'da Tarımsal Destekleme Toplantıları Düzenlendi

Çaycuma'da Tarımsal Destekleme Toplantıları Düzenlendi
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Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hacıibadi, Akyamaç ve Ramazanoğlu köylerinde çiftçilere yönelik tarımsal ve hayvansal destekleme toplantıları düzenleyerek devlet destekleri ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Hacıibadi, Akyamaç ve Ramazanoğlu köylerinde tarımsal ve hayvansal destekleme toplantıları düzenledi.

Toplantılarda, çiftçilere yönelik önemli bilgiler verilerek, tarım ve hayvancılık sektöründeki devlet destekleme programları hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcılara, devletin sağladığı teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirme sunuldu.

Toplantıların bir diğer önemli gündem maddesi ise, Kahverengi Kokarca Böceği ile mücadele oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu zararlının tarım alanlarına verebileceği ciddi zararlar ve kışlak mücadelesinin önemi konusunda uyarılarda bulundu. Çiftçilere, zararlının yayılmasını engellemek için etkili mücadele yöntemleri hakkında tavsiyeler sunularak, tarım alanlarının korunması için gereken önlemler hatırlatıldı.

Bu tür bilgilendirme toplantılarının, çiftçilerin bilinçlenmesi ve tarımda verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılar, sunulan destekleme programları ve zararlılarla mücadele konusunda memnuniyetlerini dile getirdiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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