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Çaycuma'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskını

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Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, Çaycuma ilçesinde su baskınlarına neden oldu. İstasyon Mahallesi'nde bulunan otobüs terminali ve çevresindeki galerici esnafı büyük zarar gördü. Galericiler, araçlarını su altından kurtarmak için çaba sarf ediyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar, Çaycuma ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminali ve çevresindeki galerici esnafının bulunduğu bölge, yoğun yağışların ardından su baskınına uğradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam saatlerinde yaptığı uyarının ardından Çaycuma'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, özellikle terminal bölgesinde su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Bu durum, galerici esnafının büyük bir panik yaşamasına yol açtı. Araçlarının su altında kalmasını engellemek için zamanla yarışan galericiler, araçlarını güvenli bölgelere çekmek için büyük bir çaba sarf etti.

Su baskını nedeniyle araçlarında hasar oluşmasından endişe eden esnaf, kendi imkanlarıyla su tahliye işlemlerine başladı. Bazı esnaflar, araçlarını su baskınından kurtararak daha yüksek ve güvenli yerlere çekmeyi başardı. Ancak bölgedeki su birikintileri nedeniyle araç kurtarma işlemleri oldukça zorlaştı.

İlçede yağışların devam etmesi beklenirken, yetkililer su baskınına karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Terminal bölgesinde su baskınlarının devam edebileceği ve yağışın etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Galericiler, araçlarının daha fazla zarar görmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgede yağışların devam etmesi, su baskını riskini artırıyor. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça su baskını yaşanan bölgelere yaklaşmamalarını istiyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Bölgesi su baskını Çaycuma Yerel Yaşam Güncel Haberler

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