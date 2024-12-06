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Çaycuma'da Robotik Kodlama Eğitimi Projesi Başlatıldı

Çaycuma'da Robotik Kodlama Eğitimi Projesi Başlatıldı
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Çaycuma Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 'Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye' projesi kapsamında, öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitimi düzenlendi. Eğitim, 22 öğretmenin katılımıyla 5 gün boyunca devam etti.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde gerçekleştirilen "Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye" projesi kapsamında, öğretmenlere yönelik düzenlenen Robotik Kodlama Eğitici Eğitimini ziyaret etti.

Eğitim, Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen 5 günlük bir programla öğretmenlere verildi. Eğitimde, öğretmenlerin robotik kodlama konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak, öğrencilere bu alanda eğitim verebilmeleri amaçlandı. Toplamda 22 öğretmenin katıldığı eğitimde, çocukların teknolojiye olan ilgisinin artırılması ve eğitimde yeni nesil becerilerinin kazandırılması hedeflendi.

Kaymakam Adem Kaya ve Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, projenin önemine değinerek, teknolojinin eğitimdeki rolünü vurguladılar. Kaya, "Güçlü Türkiye'nin temelleri, güçlü bireylerle atılacaktır. Bu tür projelerle çocuklarımızı geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlıyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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