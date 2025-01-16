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Çaycuma'da Oryantiring Eğitimleri Başladı

Çaycuma'da Oryantiring Eğitimleri Başladı
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Çaycuma'daki okullarda oryantiring sporuna yönelik haritalama yapılarak eğitimler başlatıldı. Proje, gençlerin spora teşvik edilmesi ve milli sporcular yetiştirilmesini hedefliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezindeki tüm okulların oryantiring sporuna yönelik detaylı haritaları çıkarıldı.

Haritalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Oryantiring Antrenörü Muhammed Sefa Erdoğan ve beden eğitimi öğretmenlerinin katkılarıyla oryantiring eğitimleri başladı.

Proje kapsamında, gençlerin spora teşvik edilmesi ve ilçeden milli sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor. Çaycuma Kaymakamı Kaya, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oryantiring, yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda doğayla bağ kurmayı sağlayan bir etkinliktir. Bu proje ile gençlerimize doğa sevgisini aşılamayı ve Çaycuma'nın ekoturizm potansiyelini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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