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Çaycuma'da Manda Sütü Üretimi İçin Eğitimler Devam Ediyor

Çaycuma'da Manda Sütü Üretimi İçin Eğitimler Devam Ediyor
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Çaycuma'da manda sütü ve süt ürünleri kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimler, üreticilerin bilinçlenmesi ve coğrafi işaret kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Eğitimler hijyen, beslenme, paketleme ve pazarlama konularını kapsıyor.

Çaycuma'da, manda sütü ve süt ürünlerinin üretim kalitesini artırmak, coğrafi işaret kullanımını yaygınlaştırmak ve pazarlama süreçlerini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) destekli proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, süt hijyeni, manda beslenmesi, ürünlerin paketlenmesi ve pazarlanması gibi konular ele alınıyor.

Bölgedeki üreticilerin bilinçlenmesini ve manda sütü ile yoğurt, peynir gibi ürünlerin katma değer kazanmasını hedefleyen bu çalışmalar, Çaycuma'nın marka değerini artırmaya katkı sağlıyor. Eğitimlerin yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, uzmanlar hijyen ve besleme teknikleri üzerine detaylı bilgiler sunuyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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