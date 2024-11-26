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Çaycuma'da Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Çalışmaları Başladı

Çaycuma'da Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Çalışmaları Başladı
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Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarına zarar veren Kahverengi Kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Köylerde uygulanacak eylem planı kapsamında, muhtarlara biyosidal ürünler teslim edildi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarına büyük zarar veren Kahverengi Kokarca zararlısına karşı harekete geçti. "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" çerçevesinde köylerde ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Zararlı popülasyonunu kontrol altına almak için kullanılan biyosidal ürünler, ilgili köy muhtarlarına teslim edildi. İlaçlama işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, köy muhtarlarının ilaçlama şirketleriyle irtibat kurmaları sağlandı.

İlaçlama yapılacak köylerde belli oldu. Buna göre, Serdaroğlu, Aşağıihsaniye, Aşağısarmaşık, Başaran, Çorak, Karakoç, Sarmaşık, Saz, Yeşilyayla, Yukarıihsaniye, Ramazanoğlu, İhsanoğlu ve Yeşilköy köylerinde ilk etap başlayacağı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki çiftçilerin bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini belirtti ve ilaçlama çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Amaç, tarım alanlarında verimliliği koruyarak zararlının neden olabileceği ekonomik kayıpları en aza indirmek olduğu ifade edildi.

Yetkililer, çiftçilerin ihtiyaç halinde İlçe Tarım Müdürlüğü ile iletişime geçebileceğini hatırlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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