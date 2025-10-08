Çaycuma'da 'Filistin'e Özgürlük' Yürüyüşü Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılı dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde " Filistin'e Özgürlük" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli İrade Platformu'na üye sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüş, Yenimahalle Seka Site Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", "Filistin özgürdür, özgür kalacak", "Kahrolsun İsrail" ve "İsrail şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları eşliğinde Seka Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirildiği yürüyüşe AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Milli İrade Platformu İlçe Başkanı Adem İnam ve Memur-Sen Eğitim-Bir-Sen Çaycuma Temsilcisi Mehmet Kocaarslan, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti.

Kocaarslan, Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralıların sayısının her geçen gün arttığını belirterek uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı. Program, Çaycuma İlçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptığı dua ile sona erdi. - ZONGULDAK