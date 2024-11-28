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Çaycuma'da Canlı Kanatlı Hayvan Satışlarına Yönelik Denetimler Gerçekleştirildi

Çaycuma'da Canlı Kanatlı Hayvan Satışlarına Yönelik Denetimler Gerçekleştirildi
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Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı, canlı kanatlı hayvan satışlarına yönelik denetimler yaparak sağlık belgelerini ve taşıma koşullarını inceledi. Denetimlerin amacı, sağlıklı hayvan ticaretini teşvik etmek ve halk sağlığını korumak.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından, canlı kanatlı hayvan satışlarına yönelik yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan denetimler, sağlıklı ve güvenli hayvan ticaretini teşvik etmek ve olası sağlık risklerinin önüne geçmek amacıyla düzenlendi.

Yol kontrol noktalarında, canlı kanatlı hayvan sevkiyatı yapan araçlar durdurularak, taşınan hayvanların sağlık belgeleri, taşıma koşulları ve gerekli diğer evrakları titizlikle incelendi. Denetimlerde, hayvanların sağlıklı bir şekilde taşındığından ve yasal mevzuata uygun olarak sevk edildiklerinden emin olundu.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı, sağlıklı hayvan ticaretinin yanı sıra, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin önemine dikkat çekti. Bu tür denetimlerin, hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunması açısından büyük bir rol oynadığı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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