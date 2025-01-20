Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Çaycuma Bisiklet Kulübü'nde Yeni Başkan Tülay Tuncel

Çaycuma Bisiklet Kulübü'nde Yeni Başkan Tülay Tuncel
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapılan Olağan Genel Kurul'da, mevcut başkan Erkan Akçelik'in kaybetmesiyle kulübün yeni başkanı Tülay Tuncel seçildi. 31 oy kullanılan seçimde Tuncel 18 oy alarak başkanlık görevine geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyette bulunan 'Çaycuma Bisiklet Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Erkan Akçelik seçimi kaybederek, kulübün yeni başkanı Tülay Tuncel oldu.

Çaycuma'da bir süredir faaliyetlerde bulunan Bisiklet Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da mevcut başkan Erkan Akçelik yeniden başkanlık için adaylığını açıklarken, karşısına rakip olarak kadın aday Tülay Tuncel çıktı.

Kongre, Bisiklet Kulübü'ne ait faaliyet binasında gerçekleştirildi. Kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan başkanlık seçimlerinde Erkan Akçelik ve Tülay Tuncel, başkanlık adayı olarak üyelerin karşısına çıktı. Kulübün üyeleri başkanlık seçimlerinde tarafını kadın aday olan Tülay Tuncel'e vererek, seçimleri kazanan aday Tülay Tuncel oldu.

Seçimlerde 31 oy kullanıldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Sonuçlarla birlikte mevcut aday olan Erkan Akçelik 12 oy alırken, Tülay Tuncel ise 18 oy alarak Çaycuma Bisiklet Kulübü'nün yeni başkanı seçildi. Kulübe başkan olarak seçilen Tülay Tuncel'in yönetim kurulu da belli oldu. Buna göre başkan Tülay Tuncel, Başkan Yardımcısı Ahmet Dereli, Sayman Emre Can Kurt, Genel Sekreter Selin Ergil, Üye Nurten Köktürk oldu. Denetleme Kurulu ise Gülhan Çetin, Döndü Uzaldı ve Deniz Özger olarak belirlendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı
img

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
img

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.