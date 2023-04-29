Çatıya sıkışan kediyi esnaf kurtardı

Eskişehir'deki bir kafenin çatısına sıkışan 2 aylık yavru kedinin yardımına dükkan çalışanları yetişti.

Adalar'daki bir kafenin çalışanları sabah işe geldikleri zaman çatının sağ üst tarafından kedi sesleri duydu. İncelemeleri sonucunda sesi gelen yavru kedinin çatıda sıkıştığını tespit eden kafe çalışanları, kendi imkanlarıyla sıkışan kediyi kurtarmayı denedi. Çabaları sonuçsuz kalınca itfaiyeyi aramayı düşünen kafe çalışanları, uzun uğraşları sonucunda kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. 1 gece boyunca çatıda mahsur kaldığı düşünülen ve 2 aylık olduğu tahmin edilen yavru kedi, ilk olarak sıcak bir battaniyeye sarıldı ve karnı doyuruldu. Kafe çalışanlarının sahip çıktığı sevimli kedi şimdi yeni yuvasını arıyor.

"Herkesin bu tür konularda duyarlı olmasını istiyorum, sonuçta onlar bize muhtaçlar"

Eskişehir'de kafe işleten Sema Çuhadar, yaklaşık 1 gece çatıda sıkışarak mahsur kalan sevimli kedinin çok acıktığını ve üşüdüğünü söyledi. Bu tür konularda duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken Çuhadar, "Sabah geldiğimde kafede çalışan arkadaşlar dükkanın sağ üst köşesinden bir ses geldiğini söylediler. Bir tane yavru kedi tam köşede profilin arkasına düşmüş, kendi imkanlarımızla çıkaramadık. İtfaiyeyi aradık ancak müdürümüz 'ben onu çıkarırım' dedi ve biraz önce onu çıkardık. Dün akşamdan beri orada olduğunu düşünüyoruz. Çok acıkmış ve sürekli yemek istiyor, şu anda onu besliyoruz. Henüz 2 aylık olduğunu tahmin ediyoruz, kafede aramızdan sahiplenmek isteyen olursa ona vereceğiz. Olmazsa da sosyal medyadan takip şartlı sahiplendireceğiz. Herkesin bu tür konularda duyarlı olmasını istiyorum, sonuçta onlar bize muhtaçlar" dedi. - ESKİŞEHİR