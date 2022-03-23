Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş, çıktığı binanın çatısına intihar girişiminde bulunamadan polisler tarafından aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen H.G. isimli vatandaş, Atatürk Mahallesi Tepeyolu Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir sitenin çatı katına çıktı. İntihar edeceği öğrenilen kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatı katında bulunan şahsı ise polis ekipleri çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin çabasıyla ikna edilen şahıs buradan alınarak binanın otoparkından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.