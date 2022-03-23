Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

İhlas Haber Ajansı - Ümit Güngör - Yerel
 - Güncelleme:

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş, çıktığı binanın çatısına intihar girişiminde bulunamadan polisler tarafından aşağı indirildi.

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş, çıktığı binanın çatısına intihar girişiminde bulunamadan polisler tarafından aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen H.G. isimli vatandaş, Atatürk Mahallesi Tepeyolu Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir sitenin çatı katına çıktı. İntihar edeceği öğrenilen kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatı katında bulunan şahsı ise polis ekipleri çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin çabasıyla ikna edilen şahıs buradan alınarak binanın otoparkından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

Ordu'da bir vatandaş çıktığı çatıdan intihar girişinde bulunamadan indirildi

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title