Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi - Haberler

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Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi

Van'ın Çatak ilçesinde imamlar için cübbe giydirme töreni düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde imamlar için cübbe giydirme töreni düzenlendi.

Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen törene Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel ve din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. İmamlık, Peygamber mesleğidir. Camilerimizi çocuklarımıza ve insanlarımıza sevdirmek sizlerin elindedir. Gösterdiğiniz gayretli çalışmalarınız ile toplumu iyi ahlak üzerine yönlendirebilirsiniz. İlçemize yeni atanan imamlarımızın görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Abdullah Uzel ise ilçeye atanan ve görevlerine yeni başlayan din görevlilerini taltif etmek için cübbe ve sarık giydirme merasimi düzenlendiklerini söyleyerek, "Programımıza katılarak bizleri onure edip, müftülüğümüze her türlü desteği sunan Kaymakamımız Mehmet Erdem Akbulut'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Akbulut, Çatak İlçe Müftülüğüne atanan imamlara cüppe ve sarık giydirdi. - VAN

Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi

Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi

Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi

Çatak'ta imamlara cübbe giydirme merasimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Erdem, Hisarcık, Çatak, Van, Yerel, Haberler

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