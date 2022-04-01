Çatak'ta el emeği göz nuru kilimler kesildi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde açılan 'Yöresel Kilim Dokuma' kursunda yapılan kilimlerin kesimi Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve eşi Burcu Akbulut tarafından gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında İŞ-KUR destekli açılan 'Yöresel Kilim Dokuma' kursunda bitmiş olan kilimler kesildi. Usta Öğretici Neslihan Ayna'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Akbulut, yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu kaydederek;

"İstihdam amaçlı açılan kurslar hem kadınlarımız hem de ilçemiz için önem arz ediyor. Özellikle kadın ve kızların belirli bir ücret alarak kültürel zenginliğimiz olan Anadolu kilimlerini yapmaları sevindiricidir. Bu projenin hazırlanıp uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ise vatandaşlara iş imkanı sunmak amacıyla açılan 'Yöresel Kilim Dokuma' kursuna 25 kursiyerin katıldığını belirterek, "İş imkanı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan kilimin tekrar tanıtımını yapmak için bu kursu açtık" ifadelerini kullandı.

Kilim kesme programına Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, eşi Burcu Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erkan Manto ve Müdür Yardımcısı Kübra Gümüş katıldı. - VAN