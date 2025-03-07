ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Trump'tan beklenmeyen hamle! Mektup yazıp müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alarma geçen AB'ye "Biz de varız" mesajı
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştırmak için boruları döşeyen 'Castorone' isimli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ve Sahil Güvenlik botlarıyla eskort edildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'den gelen gemi boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor. Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde. 102 bin 32 groston ağırlığına sahip olan geminin geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
img

Ebru'nun paylaşımından sonra eşinden "Ramazan" uyarısı geldi
img

Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Siber suçtan devlet hazinesine: ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı

ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.