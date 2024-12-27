Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemi, İstanbul açıklarında bekledikten sonra, 5 römorkör ve Sahil Güvenlik botları eşliğinde Boğaz'dan geçti.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyecek 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi. Gemi trafiğinin bitmesinin ardından gemi, İstanbul Boğazına giriş yaptı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 5 römorkörün eşliğinden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. Geminin mürettebatı da geçiş sırasında İstanbul Boğazı'nın izleyerek keyfini çıkardı. 'Castorone' isimli geminin yarın Filyos limanında doğru yolculuğu sürerken, geminin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor
img

Ancelotti gidiyor! İşte Arda'nın yeni hocası
img

Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'den ilk sözler
Yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Terim'den ilk sözler
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.