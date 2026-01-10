Haberler

Çarşambalı akademisyenler ortak projeler için aynı sofrada buluştu

Güncelleme:
Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği, OMÜ ve Samsun Üniversitesi'nde görev yapan Çarşambalı akademisyenleri bir araya getiren kahvaltı programı düzenledi. Dernek başkanı Özdemir, amaçlarının akademisyenleri tanımak ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Üniversitesi'nde görev yapan Çarşambalı öğretim üyelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Dernek binasının bulunduğu yerde düzenlenen programa çok sayıda akademisyen katıldı. Programda konuşan Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, amaçlarının Samsun'da görev yapan Çarşambalı akademisyenleri tanımak ve muhtemel projeler üzerine fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. Özdemir, "Dernek olarak yaptığımız faaliyetlerden biri de Samsun'da bulunan Çarşambalı akademisyenleri bir araya getirmektir. Samsun veya Çarşamba özelinde yapılabilecek bir proje konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve tanışmak istedik. Akademisyenlerin birbirleriyle tanışmalarını amaçladık. Akademisyenler haricinde çok fazla kimseyi davet etmedik. Akademisyenleri tanımamız, derneği tanıtmak amacıyla yaptığımız bir etkinliktir" dedi.

Kahvaltı programı, sohbet ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

