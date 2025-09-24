Çarşamba'da Yeni Jandarma Binası İnşaatına Başlanıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kapatılan A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yerine İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşa edilecek.

Geçe aylarda yıkımı tamamlanan cezaevi arazisinin Adalet Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na devrinin ardından, yeni jandarma binası için çalışmalar resmen başladı. Çarşamba Kaymakamlığı'ndan edinilen bilgilere göre, bölgede İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası kurulacak.

Yetkililer, proje kapsamında ilk olarak zemin etütlerinin gerçekleştirileceğini, ardından inşaata başlanacağını belirtti. Etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım sürecine geçilecek olan binanın kısa sürede hizmete hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Yeni binanın faaliyete geçmesiyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, daha modern ve güçlü bir hizmet altyapısına kavuşacak. - SAMSUN