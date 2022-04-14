Çarşamba'da Ramazan etkinlikleri

Çarşamba Belediyesince düzenlenen Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 15 Nisan Cuma akşamı eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan Çarşambalılarla buluşacak.

Çarşamba Belediyesi, "11 Ayın Sultanı Ramazan" adıyla başladığı Ramazan etkinliklerine devam ediyor. 15 Nisan Cuma akşamı Abdullah Paşa Meydanı'nda saat 20.30'da çocuk etkinlikleri ile başlayacak program, 21.30'da eğitimci- yazar Sıtkı Aslanhan'ın 'Bilinçli Aile' konulu konferansıyla devam edecek. Neyzen ve semazen gösterisi de yapılacak. Kadın girişimcileri desteklemek adına etkinlik alanında; kadın dernekleri tarafından yapılan el ürünleri ve yöresel lezzetlerin satıldığı stantlar yer alıyor. Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşen programlara Çarşamba halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ramazan ayı dolu dolu geçiyor

Etkinliklerin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ramazan ayında, birbirinden güzel etkinlerle hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Pandemi hasebiyle uzun zamandır böyle büyük bir organizasyonla hemşehrilerimizle bir araya gelememiştik. İlk programımıza çok büyük bir katılım gerçekleşti. Programımızın ardından aldığımız yorumlardan, vatandaşlarımızın da böyle güzel etkinlikleri özlediğini görmüş olduk. Hem Ramazan ayımızın manevi atmosferi hem hemşehrilerimizle bir arada olmak bizler için çok mutluluk verici. Çocuklarımız gülüp eğlendiler, yarışmalara katılıp dans ettiler. Büyüklerimiz günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp eğlendiler. 15 Nisan akşamı gerçekleşecek programımızda yine çok büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum. Saat 20.30'da çocuk etkinliklerimiz ve yarışmalarımız başlayacak. Programımız çerçevesinde eğitimci, yazar Sıtkı Aslanhan'ı Çarşamba'mızda ağırlayacağız. 21.30'da konferans hemşehrilerimizle buluşacak. Neyzen ve Semazen gösterilerimiz de olacak. İnşallah yine dopdolu geçen güzel bir program olacak. Tüm hemşehrilerimizi 15 Nisan Cuma akşamı saat 20.30'da Abdullah Paşa Meydanı'mıza bekliyoruz" dedi. - SAMSUN