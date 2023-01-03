Çarşamba'da POMEM başarısı bu yıl da sürüyor

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden kadınlarda 37, erkeklerde 64 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı.

Çarşamba Belediyesince ücretsiz olarak açılan Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 47 kişiden 37'si, erkeklerde 73 kişiden 64'ü spor mülakatını başarıyla tamamladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda öğrencilerimiz POMEM spor mülakatlarına hazırlanma fırsatı buldular. Spor mülakatını tamamlayan gençlerimizin önünde sözlü mülakat var, hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Çarşamba'da spor akademisi hazırlık kursu

Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan spor Akademisi hazırlık kurslarında polis olma hayaliyle çalışan adaylar sınavlara hazırlanma imkanı buluyor. Çarşamba Belediyesi Spor Akademisinde Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve Subay Eğitim Merkezi (SUEM) kursları da bir yandan devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (PMYO)sınavları için kurs kayıtlarının da ocak ayı sonunda başlaması planlanıyor.

Çarşamba'da gençleri önemsediklerini ve her alanda desteklediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda bu yıl da Çarşambalı gençlerimiz ücretsiz olarak parkura hazırlanma imkanı buldular. Biz Çarşamba Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin yanındayız. Uzman antrenör kadromuzla parkur hazırlıklarını tamamlayan gençlerimizden kadınlarda 47 kişiden 37'si, erkeklerde ise 73 kişiden 64'ü spor mülakatını başarıyla tamamladı. Bizim için büyük bir mutluluk kaynağı bu durum. Gençlerimizin hayatlarına dokunuyor olmaktan, yaşamlarına katkı sağlayabilmek onur ve gurur duyuyoruz. Önlerinde sözlü mülakatlar var, hepsine başarılar diliyorum. İnşallah onu da başarılı bir şekilde tamamlayacaklardır. Rabbim haklarında hayırlısını nasip etsin" diye konuştu. - SAMSUN

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