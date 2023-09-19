Çarşamba'da gaziler unutulmadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü töreni yapıldı.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması gerçekleşti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit babası Fevzi Kocabaş, törende bir konuşma yaptı. Kocabaş, "Yüce Türk milletinin ve devletinin ebedi varlığını devam ettirmek, milli birliğin ve bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtan, tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz hatıralarını anmak maksadıyla Mustafa Kemal'e gazilik unvanının verildiği 19 Eylül gününü her yıl Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Türk milletinin tarihinde ve dinimizde müstesna bir yere sahip olan şehitlik ve gazilik unvanı, herkese nasip olmayacak kadar yücedir. Bu inançla ecdadımız, yokluklar içinde ve en ağır şartlarda, bütün dünyaya, emsali görülmemiş kahramanlık destanı yazmıştır" dedi.

Konuşma ve şiir dinletisi sonrası program son buldu. Törene Çarşamba İlçe Kaymakam Vekili Dr. Polat Kara, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile gaziler katıldı. - SAMSUN